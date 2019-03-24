Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’e Obama çiftinden tebrik kartı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez geçen ay nişanlanmıştı. Alex Rodriguez, ABD Eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’dan tebrik kartı aldı.
Eski sporcu, sürprizi Instagram’dan, “Bu bizim için dünyalar demek” notuyla paylaştı.
Obama çiftinden gelen kartta şu ifadeler yer alıyordu: “Jennifer ve Alex, Michelle ve ben nişanınızı kutlarız. 26 yıllık birlikteliğimizin ardından şunu söyleyebiliriz ki hayat size ne tür zorluklar getirirse getirsin, bunları sevdiğinizle paylaşmak her şeyi daha güzel kılıyor.”
Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez’den evlilik teklifi aldığını yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.
MHP eski il başkanına cami temizleme cezası
Denizli'de korkutan sayı: 862!
Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...
'Ne yapsam da engelleyemedim' diyorsanız bir de bunu deneyin!
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
İşte huzurlu bir tatil geçireceğiniz en güzel yer!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum