Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’e Obama çiftinden tebrik kartı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez geçen ay nişanlanmıştı. Alex Rodriguez, ABD Eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’dan tebrik kartı aldı.

Eski sporcu, sürprizi Instagram’dan, “Bu bizim için dünyalar demek” notuyla paylaştı.

Obama çiftinden gelen kartta şu ifadeler yer alıyordu: “Jennifer ve Alex, Michelle ve ben nişanınızı kutlarız. 26 yıllık birlikteliğimizin ardından şunu söyleyebiliriz ki hayat size ne tür zorluklar getirirse getirsin, bunları sevdiğinizle paylaşmak her şeyi daha güzel kılıyor.”

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez’den evlilik teklifi aldığını yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.



