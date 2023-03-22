Jeofizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Jeofizik Mühendisleri elektrik, sismik ve manyetik gibi pek çok farklı metotları kullanarak yeryüzünün fiziki yönlerini inceler. Pek çok görevi bulunan Jeofizik Mühendisleri sismik keşif, petrol ve gaz şirketleri için sismik veriler üretir ve petrol gibi doğa kaynakların bulunmasına yardımcı olur. Jeofizik Mühendisi olabilmek için üniversitede 4 yıllık eğitimin tamamlanması gerekir. İş olanağı açısından da oldukça fazla seçeneğe sahip Jeofizik Mühendisliği pek çok kişi tarafından tercih edilir. Özel ve devlet üniversitelerinde bölümü tercih etmek mümkündür. Sayısal puan türü ile tercih yapılan bölüm 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü nedir?

Kişileri meslek hayatına hazırlayan alanlarında donanımlı ve bilgili bireyler hazırlayan üniversiteler farklı bölüm ve alanlara ayrılır. Her bölümün verdiği eğitim ve çalıştığı alan farklıdır. Gelecekte yapılacak mesleği seçmeden bölümler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak iş imkanları ve meslekten beklentileri tam olarak kavramak için önem taşır. Jeofizik, yer fiziği anlamına gelen bir sözcüktür. Jeofizik Mühendisliği yer altını inceler ve yerleşim alanı, baraj, köprü, yol gibi yapıların zeminlerini inceler. Karada ve denizde petrol, jeotermal enerji, petrol, kömür gibi yeraltı kaynaklarını araştırır. Arkeolojik eserlerin ve diğer insan yapımı unsurların aranması sırasında eğitim ve araştırma etkinliklerin de yürütülmesini sağlar. Fizik, matematik, bilgisayar ve elektrik teknolojisine dayalı Jeofizik Mühendisliği, üç ana bilimden oluşur.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm hakkında araştırma yapan kişilerin merak ettiği konular arasında bölümün kaç yıl sürdüğü konusu yer alır. Jeofizik Mühendisliği 4 yıllık bir lisans bölümüdür. 8 yarıyıl boyunca eğitim gören öğrenciler dersleri başarı ile tamamladığı taktirde Jeofizik Mühendisliği lisans diploması alır. Mezun bireyler Jeofizik Mühendisi olarak meslek hayatına başlayabilir. Bölüm derslerinin yanı sıra seçmeli dersler, zorunlu staj ve bitirme tezi gibi akademik süreçler de üniversiteler arasında değişiklik gösterebilir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Yer bilimlerinde tasarım

Genel jeoloji

Yerküre fiziği

Sismoteknik

Jeolojide arazi ve harita tekniği

Geomekanik

Sismoloji

Elektrik prospeksiyon

Elektromanyetik prospeksiyon

Sismik prospeksiyon

Sondaj teknikleri

Jeofizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahip olurlar. Fakat bölüm mezunlarında bulunması gereken bazı özelliklere de sahip olmaları gerekir. Jeofizik Mühendisliği Bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken konulardan biri de bu özelliklerin neler olduğudur. Bir Jeofizik Mühendisi öncelikle verileri işleyebileceği ve jeofiziksel özellikleri üç boyutlu şekilde modellerini üretebileceği bilişim teknolojilerine sahip olmalıdır.

Jeofizik Mühendisleri gerektiği zaman ekibin bir parçası olarak gerektiği zaman da bağımsız bir şekilde çalışabilmelidir. Jeofizik Mühendislerinde bulunması gereken bir başka özellik ise raporlama ve sunum yapabilmek için hem yazılı hem de sözlü bir şekilde fikirlerini ve bulguları sergileyebilme becerisine sahip olmalıdır. Stres altında karar verebilme yeteneğine sahip olması gereken jeofizik mühendisi proje yönetimi yeteneği gösterebilmeli ve aynı zamanda son teslim tarihine de mutlaka riayet etmelidir. Bu özelliklere sahip olanlar Jeofizik Mühendisliği bölümünü başarıyla bitirebilir. Jeofizik mühendislerinin görevleri genel olarak şu şekildedir:

Yer ve uzayın yapılarını evrimini ve davranışını inceler.

Yer altı kaynaklarını inceler. (Petrol, doğalgaz, maden ve taş ocakları gibi)

Enerji üretim kaynaklarını inceler. (Jeotermal enerji, yeraltı suları gibi)

Eski uygarlık ve kültür mirasını inceler.

Tüketimin çevresel etkilerini inceler. (Patlama, fiziksel ve kimyasal atık kirliliği gibi)

Demiryolu, enerji santralleri, baraj, havalimanı ve benzer mühendislik yapılarının zemin araştırmalarını yapar.

Jeofizik Mühendisliği mezunları iş imkânları nedir?

Jeofizik Mühendisliği Bölümünü tercih etmek isteyen kişiler bu alanda hangi işlerde ve hangi pozisyonlarda görev alacaklarını araştırır. Pek çok görevi olan Jeofizik Mühendisleri yurt içinde ve yurt dışında farklı alanlarda iş yapabilirler. Jeofizik Mühendisleri genel olarak şu işleri yapar:

Uygun sismik ölçümleri yaparak veri işleme tekniklerine karar verirler.

Sismik ekipmanların tasarımını, modifikasyonunu, testini ve onarımlarını yapar.

Çeşitli coğrafi bölgelere sismometre yerleştirir.

Sismik düzensizlikleri tespit etmek üzere kayıt ekipmanlarını gözlemler.

İki boyutlu ve üç boyutlu sismik verileri yorumlar ve haritalar.

Potansiyel gaz verimini ve petrolü değerlendirir.

Ölçüm sonuçlarını raporlar ve sunar.

Jeofizik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Jeofizik Mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllı eğitim programı olan Jeofizik Mühendisliği Bölümünden lisans derecesi ile mezun olunması gerekir. Bir Jeofizik Mühendisinde öncelikle farklı bölgelerde kapsamlı bir şekilde saha çalışmaları yapabilmek için seyahat engelinin bulunmaması gerekir. Ayrıca detaylara ve bilginin doğru şekilde kaydedilmesine de dikkat etmelidir. Bu özelliklere sahip olan Jeofizik Mühendisliği bölüm mezunları yerküre ile alakalı olan ve her türlü faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahip olurlar.

Jeofizik mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da mümkündür. Devlet bünyesinde çalışmak isteyen mezunlar için öncelikle yapılması gereken Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek ve bu sınavdan geçerli bir puan almaktır. KPSS'den elde edilen puan sayesinde devlet bünyesinde çalışma olanağı bulunur. Jeofizik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ve kamuda iş olanaklarına şu şekilde örnekler verilebilir: