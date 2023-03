Kimya mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kimya dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya yardımcı olan bilim dallarından biridir. Hayatın her alanını kapsayan kimyayı kategorilere ayırmak zordur. Kimya Bölümü madde özelliklerini, elementleri, bileşik ve homojen maddelerin yapısını inceleyen bir bölümdür. Oldukça köklü bir bölüm olan Kimya, gelişen teknoloji ve hızlı ilerleyen bilim ile birlikte çalışma alanını da genişletmiştir. Kimya Bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans bölümüdür. Bölüm mezunları Kimyager unvanı alırlar. Yaygın olarak tercih edilen bölümlerden biri olan Kimya sayısal puan türü ile yerleştirme yapar. Ülkemizde pek çok şehir ve üniversitede öğrenim dili Türkçe ve İngilizce olarak Kimya Bölümünü bulmak mümkündür.

Kimya Bölümü nedir?

Kişileri meslek hayatına hazırlayan ve alanında donanımlı bireyler yetiştiren üniversiteler farklı alanlarda bölümlere ayrılır. Her bölümün uzmanlık alanı ve verdiği eğitimler farklıdır. Kimya Bölümü de bu bölümlerden biridir. Kimya maddenin yapısı, özellikleri ve dönüşüm yasalarını inceler. Hayatın her alanında yer alan kimya, maddeyi ve maddenin molekül hâlini ele alır. Molekül düzeyinde ele alınan veriler ışığında yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirir. Kimya bir bilim dalıdır ve doğa ile mühendislik bilimlerinin arasındaki merkezdir. Hayatın her alanında yer alan kimya geleceğin teknolojilerini belirler. Temizlik, kozmetik, üretim, tarım, sağlık ve daha pek çok alanda kimya biliminden yardım alınır. Kullanılan ilaçlardan paketli gıdalara, temizlik malzemelerinden kozmetik ürünlere hemen her üründe kimya bilimine ihtiyaç duyulur.

Kimya Bölümünün amacı da kritik düşünce ve araştırma özelliklerini ön plana çıkaran bir eğitim süreci içerisinde kimya ile teknik bilgi ve becerileri insanlara katmaktır. İş imkânları ve çalışma alanları her geçen gün artan Kimya Bölümü pek çok kişi tarafından tercih ve ek tercih dönemlerinde sıklıkla yer alır. Sayısal puan türü ile yerleştirme yapılır. Kimya Bölümünü tercih etmek isteyen kişilerin bilim, araştırma, fizik ve kimya alanlarına ilgili olmaları gerekir.

Kimya Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversiteler ön lisans ve lisans bölümleri olarak iki gruba ayrılır. Lisans bölümleri 4 yıllık eğitim veren bölümler, ön lisans bölümleri ise 2 yıllık eğitim süresi olan bölümlerdir. Kimya Bölümü 4 yıllık öğrenim süresi olan bir lisans bölümüdür. Bölüm öğrencileri 8 yarıyıl boyunca uygulamalı ve teorik dersler alır. Araştırma ve sayısal alanda ağırlıklı dersler kimyanın temelinden ileri seviyesine göre ilerler. Bölümden mezun olan kişiler Kimyager unvanı alır. Farklı pek çok zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrenciler alanlarında bilgili ve donanımlı Kimyagerler olarak mezun olurlar. Kimya Bölümü dersleri genel olarak şu şekildedir:

Analitik kimya

Organik kimya

İnorganik kimya

Fiziksel kimya

Kuantum kimyası

Biyokimya

Lineer cebir

İstatistiksel termodinamik

Kuantum kimyası uygulamaları

Öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerden de sorumludur. Laboratuvar derslerinde uygulamalı eğitim gören öğrenciler teorik ve pratik pek çok bilgi sahibi olur. Zorunlu staj ve bitirme tezi gibi uygulamalar her üniversitede farklılık gösterebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler kimya bölümü lisans diploması alır ve kimyager olarak iş hayatına başlayabilir.

Kimya mezunları ne iş yapar?

Üniversitede Kimya Bölümünü tercih etmeyi düşünen kişiler mezun olduktan sonra ne iş yapacağını araştırır. Oldukça geniş bir iş alanı olan Kimya, hemen her sektörde çalışma alanı bulunan bölümlerden biridir. Kimya mezunları iş imkânları da oldukça fazladır. Yurt içinde ve yurt dışında iş imkânları mevcuttur. Yabancı dil seviyesine göre uluslararası projeler ve şirketlerde de Kimyager olarak görev alabilen mezun bireyler farklı sektörlerde hizmet verebilirler.

Yaygın olarak plastik, ilaç, gıda sanayilerinde laboratuvar ve üretim alanlarında üretim, ürün geliştirme, analiz ve araştırma elemanı olarak çalışan Kimyagerler aynı zamanda ithalat ve ihracat dağıtım firmalarında da görev alabilirler. Tıbbi analiz laboratuvarı, kalite kontrol laboratuvarı, iş yeri güvenlik hizmetleri de bir başka iş alanı olarak tercih edilebilir. Kimya mezunları formasyon alarak liselerde kimya öğretmenliği yapabilirler. Bunun yanı sıra üksek lisans ve doktora gibi akademik alanda da ilerleme göstererek akademisyen, araştırma görevlisi olarak da kariyerlerini sürdürebilirler.

Kimya mezunları nerelerde çalışır?

Kimya mezunlarının özel sektörde iş olanakları fazladır. Genel olarak laboratuvar alanında çalışabilen kimya bölümü mezunları farklı alan ve sektörlerde de görev alabilirler. Şirket, laboratuvar ve fabrikalarda Kimyager olarak görev alabilirler. Hemen her sektörde ihtiyaç duyulan kimyagerler için iş alanı oldukça geniştir. Mezun bireyler uzmanlık alanına ve çalışmak istediği sektöre göre tercihlerde bulunabilirler. Aynı zamanda Kimya mezunlarının kamuda iş olanakları da mevcuttur. Kamu görevlisi olarak çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekir. Yeterli puanın alınması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında Kimyager olarak çalışılabilir.

Silah ve savunma sanayisinde de iş imkânı bulunur. Mezun bireylerin dil bilgisi, iş deneyimi, mezun olduğu üniversite ve yetkinlikleri iş imkânlarının da değişkenlik göstermesine neden olan etkenler arasında yer alır. Kimya Bölümünden mezun olan kişiler sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı ülkelerinde de çalışma imkânı bulabilir. Görev alınabilecek başlıca devlet kurumları ve diğer sektörler şu şekildedir: