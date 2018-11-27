Jet hızında boşanan ünlüler

Ünlü isimlerin yaptıklarına bazen akıl sır ermiyor! Birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen ünlü çiftlerin ayrılık hızları ağızları açık bırakıyor. Son dönemde magazin tarihine geçen boşanmalara gelin bir bakalım: SADECE 14 AY EVLİ KALDILAR Acun Ilıcalı ''Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir kıyafetlerde acaba bir şey var mı yok mu? Orda adrenalin bum bum bum gerçekten motosiklette 300 gitmek kadar var yani" dediği Şeyma Subaşı ile 14 ay evli kaldı. 9 dakikalık bir dava ile bu evliliğin sonlandırılmasına da 'evet' dedi. HACİZ GELDİ EVLİLİK BİTTİ Sosyal medyada sık sık aile yaşantılarına dair gönderiler paylaşarak ve 4 yaşındaki kızları Hira Kurt'a Instagram hesabı açarak adından epey söz ettiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Magazinde en gözle görülür olan ve Demet Akalın'ın açıklamalarıyla gerçekliğinin onaylandığı iddia ise Okan Kurt'un işlerinin kötüye gitmesi sonucunda eve haciz gelmesi ve kızları Hira'nın bu durumdan etkilenmesine üzülen Demet Akalın'ın boşanma talebi.

ALDATTI DEDİKODUSU YAYILDI Boşanmanın ayak seslerinin aylar öncesinden duyulduğu Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti hakkında, o dönem çok fazla haber çıkmıştı. Emina Sandal'ın ev dekorasyonu konusunda müsrif olduğu ve Mustafa Sandal'ı bunalttığı dedikodular arasındaydı. Mustafa Sandal'ın, çocukların Sırpça öğrenmesinden rahatsızlık duyduğu için eşiyle tartıştığı haberi henüz gündemde yerini korurken, sonrasında Jahovic'in, Sandal'ı aldattığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşse de, çift boşanmalarını 'aşk bitti' şeklinde özetleyip iddiaları yalanlamışlardı. SEVEREK AYRILANLAR 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da dünyaevine giren Tuğba Ünsal, 5 yıl süren evliliklerinin bittiğini kendi sosyal medya hesabından, eski eşi Mirgün Cabas ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının altına düştüğü şu notla doğrulamıştı: ''Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler.''