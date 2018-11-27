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Jet hızında boşanan ünlüler

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 27.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Birbirlerine iddialı aşk sözcükleri fısıldadıktan kısa bir süre sonra 'Hoşçakal' diyen ünlüler ve eşleri! Bu ünlü isimler boşanma gündemleriyle magazin tarihine geçti.

Jet hızında boşanan ünlüler

Ünlü isimlerin yaptıklarına bazen akıl sır ermiyor! Birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen ünlü çiftlerin ayrılık hızları ağızları açık bırakıyor. Son dönemde magazin tarihine geçen boşanmalara gelin bir bakalım:

SADECE 14 AY EVLİ KALDILAR

Acun Ilıcalı ''Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir kıyafetlerde acaba bir şey var mı yok mu? Orda adrenalin bum bum bum gerçekten motosiklette 300 gitmek kadar var yani" dediği Şeyma Subaşı ile 14 ay evli kaldı.

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9 dakikalık bir dava ile bu evliliğin sonlandırılmasına da 'evet' dedi.

HACİZ GELDİ EVLİLİK BİTTİ

Sosyal medyada sık sık aile yaşantılarına dair gönderiler paylaşarak ve 4 yaşındaki kızları Hira Kurt'a Instagram hesabı açarak adından epey söz ettiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

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Magazinde en gözle görülür olan ve Demet Akalın'ın açıklamalarıyla gerçekliğinin onaylandığı iddia ise Okan Kurt'un işlerinin kötüye gitmesi sonucunda eve haciz gelmesi ve kızları Hira'nın bu durumdan etkilenmesine üzülen Demet Akalın'ın boşanma talebi.

ALDATTI DEDİKODUSU YAYILDI

Boşanmanın ayak seslerinin aylar öncesinden duyulduğu Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti hakkında, o dönem çok fazla haber çıkmıştı.

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Emina Sandal'ın ev dekorasyonu konusunda müsrif olduğu ve Mustafa Sandal'ı bunalttığı dedikodular arasındaydı. Mustafa Sandal'ın, çocukların Sırpça öğrenmesinden rahatsızlık duyduğu için eşiyle tartıştığı haberi henüz gündemde yerini korurken, sonrasında Jahovic'in, Sandal'ı aldattığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düşse de, çift boşanmalarını 'aşk bitti' şeklinde özetleyip iddiaları yalanlamışlardı.

SEVEREK AYRILANLAR

2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da dünyaevine giren Tuğba Ünsal, 5 yıl süren evliliklerinin bittiğini kendi sosyal medya hesabından, eski eşi Mirgün Cabas ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının altına düştüğü şu notla doğrulamıştı:

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''Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler.''

ESKİ EŞİNİN SOYADINI İSTEDİ

Hande Ataizi-Benjamin Harvey ilişkisinin bitiminde mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, çiftin 4 yaşındaki çocuklarının velayetini, anneye vermişti.

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Ataizi, boşandıktan sonra ticari kaygı duyduğunu belirterek, eski eşinin soyadını kullanma talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

MEDENİCE AYRILDIK

5 yıl süren Bircan Bali-Şenol İpek evliliğinin resmen bittiğini, Bali Instagram hesabından eski eşiyle yer aldığı bir fotoğrafla duyurmuştu.

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Her iki taraf da boşanmalarının sebebini 'yıpranmışlık' olarak açıklarken, Şenol İpek o dönem bağlandığı bir televizyon programında medenice ayrıldıklarını belirtmişti.

KAÇAMAK EVLİLİK BİTİRDİ

3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu (Doğulu) ile geçen aylarda tek celsede boşanan DJ ve aranjör Ozan Doğulu, geçen yıl Tuba Peksayar ile bir barda samimi şekilde görüntülenmesinin ardından her iki taraf da gizli aşk iddialarını yalanlamıştı.

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Ancak çiftin bu kaçamaktan dolayı boşandığı ileri sürülüyor.

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