Jet hızıyla boşanan eski kraldan skandal 'bebek' açıklaması

Singapur merkezli Straits Times gazetesine konuşan avukatı Koh Tien Hua, Leon adlı bebeğin biyolojik babasının Malezya eski Kralı 5. Muhammed olduğuna dair nesnel bir kanıt olmadığını ifade etti. Oksana Voevodina ise Instragram hesabına bebeği Leon ile çekilen iki yeni fotoğrafını koyarak, bebeğinin damarlarında Malezyalı kanı dolaştığı için gururlu olduğunu yazdı.

26 yaşındaki genç model, “Bu postu yazıyorum ve gözyaşlarımı tutamıyorum… Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum, çünkü bunlar mutluluk ve şükran gözyaşları” ifadelerini kullandı.

Takipçilerine teşekkür eden Rus güzel, “Oğlumun damarlarında Malezyalı Kanı dolaştığı için çok gururluyum ve onu senin aşkına değer bir şekilde büyütmek için her şeyi yapacağım” yazdı.

Eski Kral Muhammed’i temsilen konuşan avukat Koh, “Çiftin haziran ayında İslami geleneklere göre boşandığını” vurguladı. Buna göre; Muhammed bir tanığın huzurunda üç kez “boş ol” diyerek Voevodina ’dan ayrıldı. Avukat Koh, Voevodina’nın geri döndürülmesi mümkün olmayan boşanma kararıyla ilgili 22 Temmuz’da avukatları aracılığıyla haberdar edildiğini ve bir boşanma belgesi kopyasının kendisine iletildiğini ifade etti.

Voevodina ise boşandıkları yolundaki haberleri reddediyor. Bir Malezya sitesine konuşan genç kadın, “Çocuğumla birlikte Rusya’dayım. Haziran ayında boşanma işlemleri için Singapur’da değildim. Ben hiçbir zaman boşanmadım” dedi.



