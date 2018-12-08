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Jet Sosyete 2. sezon 8. son bölümdeki çekim hataları izleyenleri güldürdü!

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2018 03:08 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinin kamera arkasından eğlenceli anlar paylaşıldı. İşte TV8'de 8. son bölümüyle ekrana gelen Jet Sosyete'nin çekim hataları.

Jet Sosyete 2. sezon 8. son bölümdeki çekim hataları izleyenleri güldürdü!

Jet Sosyete'nin 8. bölümü ekran başındakilere yine keyifli anlar yaşattı. Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Hasibe Eren, Sarp Apak'ın başrollerde oynadığı Jet Sosyete'nin son bölümünden çekim hataları yayınlandı.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Jet Sosyete'nin 8. bölümünde, Yaşarın internet üzerinden aldığı elektronik cihazın kutusundan bir biblo çıkar ve işler karışır. Şennur'un, evinde gerçekleştirdiği aile dizilimi kısa sürede popüler hale gelir. Herkes aile dizilimine geliyordur. Kumsal'ın ve Yıldız'ın aynı anda ortamda bulunması Şennur'un planlarını bozar.

Fokus grup sonuçları yüzünden Gizem’i, ‘Zehir Zıkkım’ dizisinden çıkaracaklardır. Gizem bunu engelleyebilmek için çeşitli planlar yapar.

İlayda, Cengiz ve Yaşar’a bu sefer sağlıkları konusunda büyük bir baskı yapmaya başlar. İkisinin de yaş itibari ile kalp krizi geçirme riski olduğu bahanesiyle çeşitli tetkiklerden geçmelerini ister. Üzerlerindeki baskı sonucu ofiste panik atak geçirirler.

Peki Jet Sosyete'nin kamera arkasında neler yaşandı? Oyuncuların keyifli anları kameralara yansıdı. İşte Jet Sosyete kamera arkasında yaşananlar...

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