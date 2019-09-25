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Jet Sosyete'den yeni fragman! Yine Çukur'a gönderme

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2019 21:59 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'nin bir internet platformunda yayınlanacak yeni sezonu için ikinci tanıtım videosu paylaşıldı. Jet Sosyete'nin fragmanında Çukur dizisinin çok konuşulan tekerlekli çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

Gülse Birsel senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinin yeni sezonundan ikinci fragman yayınlandı.

ÇUKUR’UN ÇOK KONUŞULAN SAHNESİNE GÖNDERME

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Jet Sosyete, fragmanı ile herkesi güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon çok konuşulan tekerlekli, meşaleli çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

Jet Sosyete'nin yeni sezon ilk fragmanında da Çukur dizisine gönderme yapılmıştı.

Jet Sosyete yeni sezondan Çukur dizisi göndermeli fragman! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?Jet Sosyete yeni sezondan Çukur dizisi göndermeli fragman! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, kadrosunda birbirinde güçlü isimleri barındıran Jet Sosyete, Ekim ayında Puhu TV’de seyircilerin karşısına çıkacak.

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