Jet Sosyete'den yeni fragman! Yine Çukur'a gönderme

Gülse Birsel senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinin yeni sezonundan ikinci fragman yayınlandı.

ÇUKUR’UN ÇOK KONUŞULAN SAHNESİNE GÖNDERME

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Jet Sosyete, fragmanı ile herkesi güldürdü. Fragmanda, Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon çok konuşulan tekerlekli, meşaleli çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

Jet Sosyete'nin yeni sezon ilk fragmanında da Çukur dizisine gönderme yapılmıştı.

JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, kadrosunda birbirinde güçlü isimleri barındıran Jet Sosyete, Ekim ayında Puhu TV’de seyircilerin karşısına çıkacak.