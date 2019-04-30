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Jet Sosyete dizisinde Nilüfer sürprizi!

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2019 21:54 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisinin yeni bölümüne ünlü şarkıcı Nilüfer konuk olacak.

Jet Sosyete dizisinde Nilüfer sürprizi!

Ozan Güven'den Sertab Erener'e, Can Bonomo'dan Nilgün Belgün'e pek çok yıldız oyuncu ve müzisyeni ağırlayan 'Jet Sosyete'nin yeni bölümüne Türk Pop Müziği'nin önemli ismi Nilüfer konuk oluyor. Başta Gizem (Gülse Birsel), Cengiz (Cengiz Bozkurt) ve Şennur (Hasibe Eren) olmak üzere dizinin tüm sakinleri ilk defa bir diziye konuk olan Nilüfer'in şarkılarıyla doyasıya eğlenecek.

Genç ve usta isimlerin bir araya geldiği kadrosu ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan hikayesiyle tüm sezon boyunca ekran başındakileri kahkahalara boğan 'Jet Sosyete'nin yeni bölümünde dizinin mekanlarından Chia'nın sahnesi büyük bir ismi ağırlayacak. Son çıkardığı 'Tik Tak' adlı single'ıyla yazı erken getiren ve Türk Pop Müziği'nin pek çok klasikleşmiş şarkısına imza atan Nilüfer, mini bir konser verecek.

Nilüfer_Jet Sosyete (2)

Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği dizide ünlü sanatçı, 'Tik Tak' ile birlikte 1970'li yılların aynı zamanda en popüler parçaları olan 'Of Aman Aman' ve 'Dünya Dönüyor'u seslendirecek. İlk defa bir diziye konuk olan Nilüfer, Gizem (Gülse Birsel), Cengiz (Cengiz Bozkurt), Yaşar (Çağlar Çorumlu), Zahide (Ayşenil Şamlıoğlu), Safiye (Derya Karadaş), Şennur (Hasibe Eren), Talip (Şahin Irmak), Gündüz (Bartu Küçükçağlayan), Tony (Enis Arıkan), Melike (Aslı Bekiroğlu), Yıldız (Tuğba Çom Makar), Alara (Ecem Uzun), İlayda (Deniz Cengiz) ve Tekin (Emre Taştekin) karakterleriyle bir araya gelecek.

Nilüfer_Jet Sosyete (3)

Sete geldiği andan itibaren hem oyuncuların hem de kamera arkası ekibinin heyecanlı ve sıcak iletişimiyle karşılaşan Nilüfer, 'Jet Sosyete'yi ve ilk defa bir diziye konuk olmasını şu sözlerle özetledi: "İlk dizi konuk oyunculuğu deneyimimi Jet Sosyete'de yaşadığım için çok mutluyum. Şarkı söyleyeceğim ama seti o kadar sevdim ki bir sonraki sefer oyunculuk da yapabilirim."

Nilüfer'in konuk olduğu 'Jet Sosyete'nin yeni bölümü 2 Mayıs Perşembe saat 20:00'da TV8'de ekranlara gelecek.


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