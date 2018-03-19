Jet Sosyete dizisine sürpriz oyuncu

Başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un rol aldığı Jet Sosyete'de bu hafta sürpriz bir isim rol alacak.

Ünlü şarkıcı İrem Derici dizinin yeni bölümüne konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Star TV'nin komedi dizisinin 25 Mart Pazar akşamı yayınlanacak 6. bölümünde, İrem Derici ve Gülse Birsel aynı sahnede oynayacak. Diziye daha önce de Çağla Şıkel konuk oyuncu olarak katılmıştı.