Mynet Trend

Jet Sosyete için flaş karar! Jet Sosyete yeni sezon nerede yayınlanacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 11.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin akıbeti belli oldu. Mayıs başında ekrana veda edecek olan dizinin yeni sezonda dijital platformlarda yayınlanacağı duyuruldu.

Jet Sosyete için flaş karar! Jet Sosyete yeni sezon nerede yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle ekranlara veda edecek.

2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan final bölümüyle veda edecek olan Jet Sosyete için yapımcısından açıklama geldi. Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar, sevilen dizinin yeni seznda fijital platformda yer alacağını söyleyerek, "2 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir. Yani Türkiye'de bir dijital platformda seyirciyle buluşacak" dedi. (Magazinburada.net)


PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Hasret bitiyor! İşte bilmeniz gerekenlerHasret bitiyor! İşte bilmeniz gerekenler
Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı! Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete gülse birsel jet sosyete final

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones 8. sezonu ne başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Game of Thrones nasıl izlenir?

Hasret bitiyor! İşte bilmeniz gerekenler

Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı!

Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı!

The Lion King'den ilk uzun fragman

The Lion King'den ilk uzun fragman

'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

Kapı filminin galası yapıldı

Kapı filminin galası yapıldı

Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.