Jet Sosyete için flaş karar! Jet Sosyete yeni sezon nerede yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle ekranlara veda edecek.

2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan final bölümüyle veda edecek olan Jet Sosyete için yapımcısından açıklama geldi. Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar, sevilen dizinin yeni seznda fijital platformda yer alacağını söyleyerek, "2 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir. Yani Türkiye'de bir dijital platformda seyirciyle buluşacak" dedi. (Magazinburada.net)



