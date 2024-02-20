Jet Sosyete'nin İlayda'sı Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı! Ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği 'İlayda' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı.

Tuluğ Özlü ünlü oyuncuya 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' diye sordu.

Deniz Cengiz ise bu soruya şöyle yanıt verdi: ''Kadıköy'de bir ara sokakta bir otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içerleri yara oldu o olayı halledene kadar. Sonra ertesi gün buluştuk. Annesi 'Ne oldu oğlum?' diye sormuş.''

Ünlü ismin bu hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





