Jet Sosyete TV8'de ne zaman başlıyor? Yayın gününde değişiklik

TV8'e transfer olan komedi dizisi Jet Sosyete'de sürpriz değişiklik. TV8'deki yeni sezonunda perşembe akşamları yayınlanacağı duyurulan Jet Sosyete'nin yayın günü yeni kararla çarşamba günü olarak değiştirildi.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz'ın bulunduğu Jet Sosyete, 10 Ekim Perşembe akşamı 2. sezona başlayacak. Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle Çarşamba 20.00'de TV8'de!

OZAN GÜVEN SÜRPRİZİ

Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk oluyor. Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.





