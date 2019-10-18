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Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? İki bölüm birden yayınlanacak!

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2019 00:22 | Son Güncelleme

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonunu açıyor. Dizinin yeni sezonunda ünlü oyuncular da konuk olarak katılıyor. Peki Jet Sosyete hangi kanalda yayınlanacak? Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Jet Sosyete ilk iki bölümüyle birden ekrana gelecek.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in Jet Sosyete, yeni sezon ilk iki bölümüyle 18 Ekim Cuma günü ayında Puhu TV'de yayınlanacak.

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Dizinin ilk bölümünde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Jet Sosyete'nin 41. bölümüne (yeni sezon 2. bölüm) son olarak 'Erkenci Kuş'ta rol alan Ahmet Olgun Sünear da konuk olacak. Genç oyuncu, dizide Kaan karakterini canlandıracak.

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Jet Sosyete'nin 3. yeni sezon bölümleri ise 50 dakikadan oluşacak. Jet Sosyete, yeni sezon ilk 2 bölümüyle 18 Ekim Cuma günü 20.00'de PuhuTV'de!
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