Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Geçen sezon Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete dizisi flaş bir kararla TV8'e transfer olmuştu. Dizinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu.
Başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Aslı Bekiroğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz'ın paylaştığı Jet Sosyete, yeni bölümleriyle Ekim'in ilk haftası ekranlarda olacak.
Jet Sosyete, yeni sezonuyla 4 Ekim Perşembe 20.00'de TV8'de!
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