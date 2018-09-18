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Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

TV8'e transfer olan Jet Sosyete'nin yeni sezon tarihi belli oldu.

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Geçen sezon Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete dizisi flaş bir kararla TV8'e transfer olmuştu. Dizinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

Başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Aslı Bekiroğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz'ın paylaştığı Jet Sosyete, yeni bölümleriyle Ekim'in ilk haftası ekranlarda olacak.

Jet Sosyete, yeni sezonuyla 4 Ekim Perşembe 20.00'de TV8'de!

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jet sosyete TV8

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