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Jet Sosyete yeni sezondan ilk kareler! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2019 22:53 | Son Güncelleme

Yeni sezonda PuhuTV'de ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 50 dakikalık bölümler halinde ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin 3. sezon çekimlerinden ilk kareler de yayınlandı.

Jet Sosyete yeni sezondan ilk kareler! Jet Sosyete ne zaman başlıyor?

PuhuTV'ye transfer olan Jet Sosyete'nin 3. sezonundan ilk kareler geldi.

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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in paylaştığı yapımın merakla beklenen yeni sezonunda izleyicileri büyük sürprizler bekliyor.

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Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in yer aldığı ve Özpamuk, Yüksel Ailelerinin kahramanlarını canlandırıyorlar. Yeni dönem Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümleri de yine puhutv'den izlenebilecek.

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