MAGAZİN

Jet Sosyete yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı! Jet Sosyete 3. sezon 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2019 01:55 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi yeni sezonu iki bölümle birden açtı. Jet Sosyete'nin merakla beklenen 3. sezonundan ilk iki bölüm Puhu TV'de yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni bölümünde, Çukur'dan Şeyma Subaşı'ya kadar çok sayıda gönderme yapıldı. Ancak dizideki önemli karakterlerden olan Yaşar yeni sezonda yer almadı. Yaşar rolündeki Çağlar Çorumlu Jet Sosyete'den neden ayrıldı? Peki Jet Sosyete 3. sezon 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonuna puhutv.com'da başladı. Jet Sosyete 18 Ekim Cuma akşamı yeni sezonun ilk iki bölümüyle birden yayınlandı. Jet Sosyete'nin 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Jet Sosyete'nin 3. sezon ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler de konuk oldu.

DSC07682

ÇAĞLAR ÇORUMLU NEDEN YOK?
Jet Sosyete'nin başrol oyuncularından olan ve Yaşar karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu ise 3. sezonda rol almadı.

jet-sosyete-yasar-diziden-ayrilacak-mi-sevket-hoca-guldur-guldure-donunce-ne-olacak

İki yıl aradan sonra yeniden Güldür Güldür Show'da rol almaya başlayan Çağlar Çorumlu, BKM'nin diğer yapımı olan Jet Sosyete'ye ise veda etti. Dizinin senaryosunda ise şriket sahibi olan Cengiz, Yaşar'ı Rusya'daki yeni fabrikaya müdür olarak atadığı anlatıldı.
th-16123761737-1208x680
ŞEYMA SUBAŞI VE ÇUKUR'A GÖNDERME!
Jet Sosyete yeni sezonda Çukur ve dram dizilerine yapılan göndermeler dikkat çekti.
DSC01650

Diğer yandan ise “Sadece Şeyma” ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’na da dizide gönderme yapıldı.

DSC01549

Dizinin yeni bölümünde Gizem yazar olur ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkardı.

jet

Gizem’in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı’yı getirdi.

DSC02857

Şeyma Subaşı’nın “Sadece Şeyma” isimli kitabındaki “Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin” sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

th-16123563357-1208x680


PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Zalim İstanbul'da büyük sürpriz!Zalim İstanbul'da büyük sürpriz!
Sevilen dizinin oyuncularından Mehmetçik'e destekSevilen dizinin oyuncularından Mehmetçik'e destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete jet sosyete yeni sezon jet sosyete şeyma subaşı Çağlar Çorumlu jet sosyete son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır'da Yusuf ve Ada'nın aşk dolu sahneleri!

Sevilen dizide aşk dolu sahneler!

Arka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'u şoke eden öpüşme! Arka Sokaklar 527. son bölüm izle

Arka Sokaklar'da Mesut'u şoke eden öpüşme!

Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşiyor mu? Ceren ve Neriman kovuluyor

Zalim İstanbul'da büyük sürpriz!

Kimse Bilmez oyuncularından Mehmetçik'e destek

Sevilen dizinin oyuncularından Mehmetçik'e destek

Berrak Tüzünataç Kurşun dizisindeki Gülce rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Berrak Tüzünataç, iddialı diziyle ekrana dönüyor!

Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.