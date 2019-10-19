Jet Sosyete yeni sezonu Şeyma Subaşı göndermesiyle açtı! Jet Sosyete 3. sezon 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, BKM yapımı sevilen komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, 50 dakikalık yeni bölümleriyle üçüncü sezonuna puhutv.com'da başladı. Jet Sosyete 18 Ekim Cuma akşamı yeni sezonun ilk iki bölümüyle birden yayınlandı. Jet Sosyete'nin 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Jet Sosyete'nin 3. sezon ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi ünlü isimler de konuk oldu.

ÇAĞLAR ÇORUMLU NEDEN YOK?

Jet Sosyete'nin başrol oyuncularından olan ve Yaşar karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu ise 3. sezonda rol almadı.

İki yıl aradan sonra yeniden Güldür Güldür Show'da rol almaya başlayan Çağlar Çorumlu, BKM'nin diğer yapımı olan Jet Sosyete'ye ise veda etti. Dizinin senaryosunda ise şriket sahibi olan Cengiz, Yaşar'ı Rusya'daki yeni fabrikaya müdür olarak atadığı anlatıldı.



ŞEYMA SUBAŞI VE ÇUKUR'A GÖNDERME!

Jet Sosyete yeni sezonda Çukur ve dram dizilerine yapılan göndermeler dikkat çekti.



Diğer yandan ise “Sadece Şeyma” ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’na da dizide gönderme yapıldı.