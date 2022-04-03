Jim Carrey emekli olmaya karar verdi! Oyunculuğa ara verdi

Komedyen ve oyuncu Jim Carrey, The Wrap'e verdiği röportajda; emekli olacağını ve artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı. Carrey, gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ünlü isim, "Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamladı.

