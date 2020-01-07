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  4. Joaquin Phoenix, Joker’in setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti

Joaquin Phoenix, Joker’in setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

77. Altın Küre Ödülleri’nde drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Joaquin Phoenix, Joker setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti.

Joaquin Phoenix, Joker’in setinde “tam bir baş belası” olduğunu kabul etti

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Joker’İn başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, şaşırtan bir itirafta bulundu. Phoenix, Altın Küre Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alırken, Joker setinde “tam bir baş belası” olduğunu ve Joker yönetmeni Todd Phillips’ten ihtiyatlı bir şekilde özür diledi ve yönetmene “çok minnettar” olduğunu söyledi.

Tuhaflığıyla meşhur oyuncu konuşmasında Phoenix şu ifadeleri kullandı:

Todd, harika bir dost ve iş arkadaşıydın. Beni bu filmi yapmaya ikna ettin ve beni her şeyimi verip samimi olmaya teşvik ettin. Tam bir baş belasıyım, bana katlandığına inanamıyorum.

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Konuşmasında ayrıca sevgilisi Rooney Mara’ya aşkını ifade eden ve Hollywood’daki şöhretine açıklık getiren Phoenix, “Genel kanının aksine durduk yere ortalığı karıştırmak istemiyorum. Ortalık zaten karışmış” dedi.

Oyuncu dostlarını “bazı değişiklikler yapmaya” çağıran Phoenix, “Özel jetlerle Palm Springs’e gitmemiz gerekmiyor” diye belirtti.

DOKUNULMAKTAN HOŞLANMIYOR

Bu hafta sonu Phoenix’in Joker setindeki davranışları nedeniyle ekipten bir kişinin protesto için yapımdan ayrıldığı iddia edilmişti.

Altın Küre’den önceki bir sunum sırasında gazeteci Will Mavity’nin attığı tweet’te iddia edilene göre Phoenix “tüm makyajını kendisi yapmak için uğraştı” çünkü “dokunulmaktan hoşlanmıyordu.” Ekipte sahneler arasındaki devamlılıktan sorumlu bir kişi sonuç olarak projeyi bıraktı.

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Rolü için zayıf görünmek amacıyla kendini yiyeceklerden mahrum bırakan Phoenix’in, bu davranışına sebep olarak çok aç olmasını gösterdiği söyleniyor.


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