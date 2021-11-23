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Jocelyn Gourvennec'ten Burak Yılmaz övgüsü!

23.11.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz için konuştu.

Jocelyn Gourvennec'ten Burak Yılmaz övgüsü!
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, milli futbolcumuz Burak Yılmaz için açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın sahada her şeyini verdiğini söyleyen Gourvennec, "Burak, sahada her şeyini veren bir futbolcu. Kulüp ve milli takımda üç günde bir oynamak enerji ister. Yorgun olduğunuzda genellikle istediğinizi yapamaz ve gerilirsiniz. Belki Burak da gergin bir durumdadır. Her zaman en iyisini yapmak istediğinden eminim. Gol pozisyonlarını daha iyi sonuçlandırması için hafiflemesini sağlamak bizim görevimiz." dedi.

Kral lakaplı golcünün savunmacılar için her zaman büyük tehdit olduğunu dile getiren teknik direktör, "Burak Yılmaz aklı başında bir isim. Maçlarda yanardağ gibi kızgın olabilen ama günlük hayatında fazlasıyla dingin bir oyuncu. Savunmaya çok önem veren bir futbolcu. Çok hareketli ve bu da takıma derinlik kazandırıyor. Her zaman ofsaytın bir adım gerisinde duruyor. Savunmacılar için her zaman tehdit çünkü müdahale edemeden onu kaçıracaklarını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

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