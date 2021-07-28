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Joey Jordison hayatını kaybetti

28.07.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li metal grubu Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison, 46 yaşında hayata veda etti. Grammy ödüllü Jordison'ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Joey Jordison hayatını kaybetti

Ünlü metal grubu Slipknot'un eski davulcusu Joey Jordison'dan kötü haber geldi. 46 yaşındaki Jordison’un yaşamını yitirdiği açıklandı. Müzisyenin vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Joey Jordison'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmezken, "Üretken bir davulcu, müzisyen ve sanatçı olan Joey Jordison’un uykusunda hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Joey’nin ölümü kalbimizi bomboş bıraktı. Joey’i tanıyanlar onun zekasını, kişiliğini, kocaman kalbini ve ailesi ile müziğe olan sevgisini bilirdi" ifadeleri kullanıldı.

GRAMMY KAZANDI

Iowa'a doğan Jordison, 1995’te Slipknot’a katılana kadar birçok yerel grupla çalışmalar yürüttü. Gruba katılmasıyla beraber "Mate. Kill. Feed. Repeat" isimli ilk kayıtlarını yayımladılar. 1999’da ise ilk albümlerini çıkardıklarında grup üyelerinin sayısı 9’a yükseldi.

Slipknot’la 2004’te Vol 3: (The Subliminal Verses) ve 2008’de All Hope Is Gone olmak üzere 2 albüm daha yapan müzisyen, 2005 yılında grupla birlikte Grammy kazandı.

2013’te gruptan kişisel sebeplerle ayrıldığı açıklanan Jordison, 2014 ortaya attığı iddiada kendi isteğiyle ayrılmadığını, kovulduğunu iddia etmişti.

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