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John Kransinski, DC League of Super-Pets Filminde Superman’i seslendireceğini duyurdu

24.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

John Kransinski, gelecek yıl izleyicilerle buluşması beklenen DC League of Super-Pets filminde sesiyle Superman’e hayat vereceğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

John Kransinski, DC League of Super-Pets Filminde Superman’i seslendireceğini duyurdu

DC hayranları evrenin en sevilen süper kahramanı olan Superman’ın birçok versiyonuna tanık oldu. Defalarca kez beyazperde de Superman’ı izleme fırsatı bulan izleyiciler 2022 yılında DC League of Super-Pets filmiyle bir kez daha buluşacak. DC League of Super-Pets filminde Superman’ı John Krasinki seslenedirecek.

Filmde yer alan karakterleri yavaş yavaş açıklayan DC seslendirme kadrosunda yer alan birkaç ismi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Russian Doll ile adından söz ettiren Natasha Lyonne The Flash’ın kaplumbağası Merton’u, Narcos: Mexico’da izlediğimiz Diego Luna Green Lantern’in sincabı Chip’i, Saturday Night Live yıldızı Vanessa Bayer ise Wonder Woman‘ın domuzu PB’yi seslendiriyor.

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VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

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A Quiet Place serisi ile izleyici karşısına çıkan John Krasinski yıldızlarla dolu animasyon filminin seslendirme kadrosuna Superman olarak dahil olduğunu filmden yayınlanan yeni görselle hayranlarına açıkladı. Krasinski’ye Krypto Superdog olarak Red Notice yıldızı Dwayne Johnson, Ace the Bat-Hound olarak ise ünlü komedyen Kevin Hart eşlik ediyor.

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2022 yılının Mayıs ayında vizyona girmesi beklenen DC League of Super-Pets filmine dair son haberleri John Krasinski sosyal medya hesabından yayınladığı görselle duyurdu.

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