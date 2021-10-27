John Wick 4 filminin çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves’ten servet değerinde hediye

Dünya ünlü oyuncu merakla beklenen John Wick 4 filminin çekimlerini tamamladı. Paris’te film çekimlerinin sona erdiği gün ülkesine dönmeden önce Reeves, dublör ekibine bir jest yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Tehlikeleri göze alarak filmin aksiyon sahnelerinde görev alan dublör ekibi için Reeves, özel yazılı ünlü bir markaya ait bir saat hediye etti. Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı. Saatlerin bir tanesinin fiyatının ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.



