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John Wick 4 filminin çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves’ten servet değerinde hediye

27.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

John Wick 4 filminin çekimleri tamamlandı. Filmin yıldız oyuncusu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.

John Wick 4 filminin çekimlerini tamamlayan Keanu Reeves’ten servet değerinde hediye

Dünya ünlü oyuncu merakla beklenen John Wick 4 filminin çekimlerini tamamladı. Paris’te film çekimlerinin sona erdiği gün ülkesine dönmeden önce Reeves, dublör ekibine bir jest yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

saat

Tehlikeleri göze alarak filmin aksiyon sahnelerinde görev alan dublör ekibi için Reeves, özel yazılı ünlü bir markaya ait bir saat hediye etti. Yıldız oyuncunun ödüllendirdiği ekip o anları sosyal medyadan yayınladı. Saatlerin bir tanesinin fiyatının ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.

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