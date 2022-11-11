John Wick 4 ne zaman çıkıyor? John Wick 4 fragmanıyla beğeni topladı!

Başrolde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane gibi oyuncuların yer aldığı John Wick sersinin dördüncüsünün yayın tarihi belli oldu. Sinemalarda gösterime girecek John Wick 4 hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick karakterine hayat veriyor. Peki John Wick 4 ne zaman çıkıyor? İşte merak edilenler...
John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Film, 2023'te vizyonda yerini alacak. Filmin fragmanında dövüş sahneleri dikkat çekti. Keanu Reeves'in başrolde olduğu film, 24 Mart 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.
Yeni filmde John Wick'in "şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını" alt edeceği ifade edildi. John Wick 4'ün yönetmenlik koltuğunda Chad Stahelski yer alıyor.
Keanu Reeves - John Wick
Laurence Fishburne - The Bowery King
Ian McShane - Winston, Continental Hotel'in yöneticisi
Lance Reddick - Charon, New York'taki Continental Hotel'de kapıcı
Rina Sawayama - Akira