Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. John Wick 4 ne zaman çıkıyor? John Wick 4 fragmanıyla beğeni topladı!

John Wick 4 ne zaman çıkıyor? John Wick 4 fragmanıyla beğeni topladı!

11.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

John Wick seisinin 4. filmi olan John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla beğeni toplayan John Wick 4 sosyal medyada beğeni topladı. Amerikan yapımı aksiyon serisi olan John Wick'in ne zaman çıkacağı ise serinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki John Wick 4 ne zaman çıkıyor? İşte merak edilenler...

John Wick 4 ne zaman çıkıyor? John Wick 4 fragmanıyla beğeni topladı!

Başrolde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane gibi oyuncuların yer aldığı John Wick sersinin dördüncüsünün yayın tarihi belli oldu. Sinemalarda gösterime girecek John Wick 4 hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu Keanu Reeves, John Wick karakterine hayat veriyor. Peki John Wick 4 ne zaman çıkıyor? İşte merak edilenler...

John Wick 4 ne zaman çıkıyor? John Wick 4 fragmanıyla beğeni topladı!

JOHN WİCK 4 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

John Wick 4 fragmanı yayınlandı. Film, 2023'te vizyonda yerini alacak. Filmin fragmanında dövüş sahneleri dikkat çekti. Keanu Reeves'in başrolde olduğu film, 24 Mart 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.

Yeni filmde John Wick'in "şimdiye kadarki en ölümcül düşmanlarını" alt edeceği ifade edildi. John Wick 4'ün yönetmenlik koltuğunda Chad Stahelski yer alıyor.

JOHN WİCK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves - John Wick
Laurence Fishburne - The Bowery King
Ian McShane - Winston, Continental Hotel'in yöneticisi
Lance Reddick - Charon, New York'taki Continental Hotel'de kapıcı
Rina Sawayama - Akira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarım kalan şarkısını seslendirdi! Tüyleri diken diken etti Yarım kalan şarkısını seslendirdi! Tüyleri diken diken etti
Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!
Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar! Gece kulübünün tuvaletinde sevişirken yakalandılar!
Anahtar Kelimeler:
john wick john wick 4 john wick 4 fragman john wick 4 ne zaman

En Çok Okunan Trend Haberler

Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

İlginizi Çekebilir

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.