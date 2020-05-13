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Johnny Depp, bulvar basınının telefonunu hacklediğini iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Johnny Depp, aralarında The Sun gazetesininde bulunduğu yazılı ve görsel medya kanallarının sahibi olan News Group Newspapers'ı telefonunu hacklemekle suçladı. Ünlü oyuncu medya şirketine dava açacağını açıkladı.

Johnny Depp, bulvar basınının telefonunu hacklediğini iddia etti

Ünlü aktör Johnny Depp, bulvar basınını telefonunu hacklemekle suçladı. Depp, News Group Newspapers adlı medya kuruluşuna avukatları aracılığıyla bir mektup göndererek haklarında dava açacağını bildirdi.

Medya kuruluşlarının, sesli mesajlarını yasadışı şekilde yayınlayarak suçlayan Depp, özel bilgilerini kulanarak, “Gizliliğinin çoklu ihlallerini gerçekleştirmekle” suçladı.

Mektupta, ekibinin durumu araştırdığını ve 1996-2010 yılları arasında hacklendiğine inandığını söyledi. Ünlü aktör ayrıca çocukları hakkında ve tıbbi bilgileri de dahil olmak üzere tekrarlanan ve uzun süreli yasa dışı saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Depp’in bahsettiği yıllarda, suçladığı medya kuruluşuna ait The Sun gazetesi, oyuncunun kız arkadaşının hamileliğini açıklamıştı. Ünlü aktörün mektubunda, “Bu ayrıntılar açıkça müdahaleci ve hassas hamilelik aşamalarını, müveklimizin hareketlerini ve planlarını içeriyordu” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mektupta The Sun gazetesi, bilgi toplama biçimini açıklamaya davet edildi.

Depp’in avukatı Adam Waldman, oyuncunun bilgilerini yasadışı bir şekilde elde ettikleri için dava açma niyetlerinin olduğuna dair The Sun gazetesine bildirim gönderdiklerini belirtti.

Amber Heard ile olaylı boşanma süreci geiren ve hala şiddet davası devam eden Johnny Depp’i, geçtiğimiz günlerde mahkemede zor duruma düşürecek bir 911 acil arama kaydı ortaya çıkarılmıştı. Arama kaydı, Heard’ün şiddete uğradığı yönündeki iddiaları doğrularken, Depp, acil aramanın bir aldatmaca olduğunu öne sürmüştü.

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