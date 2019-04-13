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Johnny Depp eski eşini dövdü iddiası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki gerilim devam ediyor. Depp'in kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek boşanma davası açan Heard'ün mahkemeye verdiği fotoğraflarda çiftin evindeki her şeyi birbirine kattığı görülüyor.

Johnny Depp eski eşini dövdü iddiası!

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Ünlü çift boşandıktan sonra Amber Heard, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek tazminat davası açmıştı. Heard ve avukatının başvurusunda delil olarak sunulan fotoğraflar ortaya çıktı.

Amber Heard, Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık hakaret davasını reddetti. Mahkemede Heard, avukatı aracılığıyla Depp’in karalama iddialarına yanıt verdi. Heard’ın avukatı Eric George, Depp’in evlenmeden önce ve evlendiği sırada kendisine şiddet uyguladığı iddialarını yineleyerek, yüzünde morluklar ve kollarında yara izlerini içeren görüntüleri mahkemeye sundu.

George, “Johnny Depp, Amber Heard’a fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladı” diyerek, “Boşanmalarından bu yana aleni bir şekilde taciz etmeye devam etti ve istismarı reddederek dünyayı kandırmaya çalıştı. Bay Depp’in aşağılık davranışının sona ermesi çok uzun zaman aldı” ifadelerini de kullandı.

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Johnny Depp Amber Heard şiddet

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