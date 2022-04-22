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Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Eski eşi Johnny Depp ile ne yaşadı?

22.04.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard yeniden gündem oldu. İkilinin yalnızca iki yıl süren evliliklerinin hesaplaşması 5 senedir devam ediyor. Gizlice çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Eski eşi Johnny Depp ile ne yaşadı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Eski eşi Johnny Depp ile ne yaşadı?

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard basında yer alan haberlerin ardından yeniden merak konusu oldu. İkilinin yalnızca iki yıl süren evliliklerinin hesaplaşması 5 senedir devam ediyor. Peki Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard kimdir? Amber Heard nereli ve kaç yaşında? Eski eşi Johnny Depp ile ne yaşadı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde.

JOHNNY DEPP'İN ESKİ EŞİ AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Heard'ın tam adı Amber Laura Heard'dır. Ünlü oyuncu 22 Nisan 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Auistin şehrinde dünyaya geldi.

St. Michael Katolik Akademisinden oyunculuj için çocuk yaşta ayrılan Amber Heard, okul tiyatrosunda birçok karakter canlandırmıştır.

Henüz 17 yaşındayken New York'a giden ve modelliğe başlayan, Heard, ardından Los Angeles'da oyunculuğa başlamıştır.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008'den 2012 yılına kadar birliktelik yaşadı, 2015 yılında ise Johnny Depp ile evlendi.

AMBER HEARD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İşte Amber Heard'ın oynadığı filmlerden bazıları:

2006 - All the Boys Love Mandy Lane

2008 - Never Back Down

2009 - Zombieland

2009 - Exterminator

2010 - Amber The Joneses

2010 - And Soon the Darkness

2011 - Drive Angry

AMBER HEARD, ESKİ EŞİ JOHNNY DEPP İLE NE YAŞADI?

Hollywood yıldızı Johnny Depp ve Amber Heard yıllar önce boşandı. Fakat Amber Heard’ün tazminat talep ettiği dava halen devam ediyor. Şiddet uygulamakla suçlanan ünlü oyuncu Johnny Depp davada ilk kez ifade verdi. Depp hayatı boyunca hiçbir kadına vurmadığını söyledi.

Depp, olayların bu noktaya gelmesinden Amber Herad'ü sorumlu tuttu. Ünlü oyuncu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımın paparazzi sürüsüyle karşılaşmasını istemedim. Bu nedenle ben hep özeli olan bir insandım. Burada oturup size tüm doğruları anlatmak çok benim için çok teşhir edici. Ne yazık ki sadece kendim değil, babam ve Bayan Heard’de ifşa oluyor. Asla bu yöne gitmek zorunda değildi."

Depp'in avukatları, Heard'ın aile içi şiddet iddialarını bir "aldatmaca" ve itibarı yok etmeye yönelik hesaplanmış bir strateji olarak gördüklerini söyledi.

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Amber Heard Johnny Depp
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