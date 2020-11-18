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Johnny Depp'in hayranları harekete geçti! Karayip Korsanları filmine tekrar geri dönsün diye...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Karayip Korsanları'nın (Pirates of the Caribbean) Jack Sparrow'u Johnny Depp hayranlarının yakın markajında. Depp'in yaklaşık 300 bin hayranı, aktörün Karayip Korsanları filmine tekrar geri dönmesini isteyen bir dilekçe imzaladı.

Johnny Depp'in hayranları harekete geçti! Karayip Korsanları filmine tekrar geri dönsün diye...

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmesi için başlatılan kampanyaya destek tüm hızıyla devam ediyor.

Yaklaşık 300 bin hayran, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini isteyen bir dilekçe imzaladı. Yazıldığı sırada 289.005 imzası bulunan dilekçenin başlığı, "Johnny Depp'i Kaptan Jack Sparrow olarak geri istiyoruz" oldu.

Hayranları, Depp için, 'O, o destansı fon müziği çalarken teknesiyle Port Royal'e vardığını ilk gördüğümüz 2003'ten beri bu rolü oynuyor. Onun yerine başka birinin bunu resmettiğini düşünebiliyor musunuz? Sizin için bir şey ifade etmese bile, lütfen, Johnny Depp'i Siyah İnci'nin Kaptanı olarak gerçekten isteyenler için bu dilekçeyi imzalayın!' diyorlar.

'O BİR DAHİ!'

Başka biri şöyle yazdı: "Johnny Depp, Kaptan Jack Sparrow'u hayata geçirebilen ve yapan tek kişi. O, bir karakterle ne yapacağını bilen bir dahi."

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Karayip Korsanları serisinin ilk filminin senaristlerinden olan Stuart Beattie, aile içi şiddet konularıyla anıldığı için Johnny Depp‘in yeni filmde yer almayacağını 2018 yılında verdiği bir röportajda söylemişti.

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