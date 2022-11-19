Johnny Depp'in kızı Lily Rose Depp Amber Heard davasında neden sessiz kaldığını açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 2017 yılında olaylı bir şekilde ayrıldı. Sonrasında karşılıklı olarak 'taciz' ve 'iftira' davası açan Johnny Depp ile Amber Heard'ün yaşadıkları film gibi takip edilen. Davanın sonucuna göre jüri, Depp'i haklı bularak, Heard'ün eski eşine 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Depp'in 23 yaşındaki kızı Lily Rose Depp, Heard davasında neden sessiz kaldığını açıkladı. Elle Dergisi'ne konuşan Lily Rose Depp, "Bu kadar özel ve kişisel olan bir durum birden böyle olmaktan çıkınca kendime gizli düşüncelerimi sakladığım bir alan yarattım.



Ayrıca başkalarının adına konuşmamam gerektiğini düşünüyorum. Kariyerim boyunca, insanların beni, ailemden yada özel hayatımdaki erkeklerle tanımladığını düşünüyorum. Ben daha çok kendi ürettiğim şeylerle anılmak istiyorum" dedi.





