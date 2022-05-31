Johnny Depp mahkemeye molasında! İngiltere'de sürpriz konser verdi

Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında avukatlar, karşılıklı olarak son kez argümanlarını savundular. Mahkemenin ara vermesinde iki gün sonra İngiltere’de sahneye çıkıp konser veren Depp, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

ARKADAŞIYLA KONSER VERDİ

Uzun zamandır arkadaşı olan gitarist Jeff Beck ile performans sergileyen oyuncu, Beck ile ortak çalışması ‘Isolation’ adlı şarkıyı seslendirdi.



HAYRANLARI YALNIZ BIRAKMADI

İkili gecenin ilerleyen saatlerinde de birçok parça çaldı. Depp, mahkeme sürecinde Heard tarafından şiddet ve cinsel istismar gibi ağır suçlamalarla karşılaşmıştı ancak hayranlarının oyuncuya olan desteği devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Depp'in hayranları ünlü ismin gerçek olup olmadığına inanmakta güçlük çektiği görülüyor.

MÜZİĞE KARŞI HEP İLGİLİYDİ

Oyuncu olmadan önce her zaman müzisyen olmak istediği bilinen Depp, Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) isimli bir müzik grubunun da üyesi. Grupta Alice Cooper ve Joe Perry gibi ünlü müzisyenler yer alıyor.





