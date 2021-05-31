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‘Sessiz Bir Yer 2’ açılışında rekor kırdı! 58 milyon dolar hasılat elde etti

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Blunt’ın başrolünü üstlendiği A Quiet Place 2 (Sessiz Bir Yer 2) filmi sinemaların yeni galibi oldu. Vizyona girdiği ilk haftada film 58 milyon hasılat topladı.

‘Sessiz Bir Yer 2’ açılışında rekor kırdı! 58 milyon dolar hasılat elde etti

John Krasinski'nin yönetmeni olduğu devam filmi A Quiet Place 2, hafta sonuna damgasını vurdu. 45 günlük sinema macerasının ardından film, 58 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek pandemi döneminin iyi kazanç elde eden yapımları arasına yerleşti.

A Quiet Place'in gişe hasılatını Emma Stone başrollü Disney uyarlaması Cruella takip ediyor. Cruella, dünya çapında 42 milyon dolara ulaştı. Spiral: From The Book of Saw, sinemalardaki üçüncü haftası ile kaldığı yerden devam ediyor. Film, bu hafta sonu Amerika'da yalnızca 4.5 milyon dolar elde edebildi. Toplamda dünya çapında 27 milyon dolara ulaştı.

A Quiet Place filminin Türkiye’de 4 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

SESSİZ BİR YER 2 (A QUİET PLACE 2) KONUSU

Evde yaşanan ölümcül olayların ardından Abbott Ailesi, sessizlik içinde sürdürdükleri yaşam savaşlarına devam ederken dış dünyanın dehşetiyle de yüzleşmek zorunda kalırlar. Bilinmeze doğru tehlikeli bir şekilde gitmeye zorlanırken, kumdan yolun ardında pusuda yatan ve ses yoluyla avlanan yaratıkların tek tehlike olmadığının da kısa sürede farkına varırlar.

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