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Joker filmine 18 yaş sınırı geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 17.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

4 Ekim'de vizyona girmesi beklenen Joker filmi +18 yaş sınırıyla vizyona girecek. Todd Phillips imzalı Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix yer alıyor.

Joker filmine 18 yaş sınırı geldi

Yaklaşık bir buçuk senedir sinema gündemini meşgul eden Joker filmi, bu yılın en çok merak edilen projelerinden biri. DC Comics’in sevilen çizgiromanlarını beyazperdeye uyarlayan ancak bu konuda Marvel kadar başarılı olamayan Warner Bros’un, Joker karakterini ekrana nasıl yansıtacağı konusunda kafamızda bir sürü soru işareti vardı. Superman, Batman ve Wonder Woman gibi süper kahramanların yer aldığı bir evren kuran Warner Bros, Joker için farklı bir strateji uyguladı ve bu filmin DC Genişletilmiş Evreni’nden bağımsız olarak çekilmesine karar verdi.

Bu durum, filmden yayınlanan ilk uzun soluklu fragmanla beraber sıradan bir süper kahraman filmi izleyeceğimiz konusundaki ön yargılarımızı bir nebze olsa kırmayı başardı. Ek olarak filmin, gişe kaygısı gütmeden 18+ olarak vizyona gireceğinin kesinleşmesi ise sevinçten havalara uçmamıza neden oluyor.

Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips‘in yönetmen koltuğuna oturduğu Joker filmi, Deadpool ve Logan’ın açtığı yoldan ilerleyerek 18+ olarak vizyondaki yerini alacak. Deadpool ve Logan filmlerinin başarısı, süper kahraman filmlerine farklı bir yaklaşım getirirken; bir evrene bağlı olmadan çekilen bu filmler, süper kahramanın motivasyonunu iyi bir şekilde anlatan yapımlar olarak karşımıza çıktı. Joker’in de bu yaklaşımla çekilmiş olması, bugüne kadarki en başarılı DC uyarlamalarından birini izleyeceğimizin sinyallerini veriyor.

Usta oyuncu Joaquin Phoenix‘in Joker’i canlandırdığı film, toplum tarafından dışlanmış bir komedyen olan Arthur Fleck’in suç dünyasına adım atmasını ve zamanla Joker olarak bilinen suç dehasına dönüşmesini konu alıyor. Joaquin Phoenix ile beraber filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Zazie Beetz, Shea Whigham, Bill Camp ve Marc Maron gibi önemli isimler yer alıyor. Ülkemizde 4 Ekim‘de vizyona girecek Joker filmiyle ilgili bilinmesi gerekenlere buradan ulaşabilirsiniz.

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