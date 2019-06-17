Joker filmine 18 yaş sınırı geldi

Yaklaşık bir buçuk senedir sinema gündemini meşgul eden Joker filmi, bu yılın en çok merak edilen projelerinden biri. DC Comics’in sevilen çizgiromanlarını beyazperdeye uyarlayan ancak bu konuda Marvel kadar başarılı olamayan Warner Bros’un, Joker karakterini ekrana nasıl yansıtacağı konusunda kafamızda bir sürü soru işareti vardı. Superman, Batman ve Wonder Woman gibi süper kahramanların yer aldığı bir evren kuran Warner Bros, Joker için farklı bir strateji uyguladı ve bu filmin DC Genişletilmiş Evreni’nden bağımsız olarak çekilmesine karar verdi.

Bu durum, filmden yayınlanan ilk uzun soluklu fragmanla beraber sıradan bir süper kahraman filmi izleyeceğimiz konusundaki ön yargılarımızı bir nebze olsa kırmayı başardı. Ek olarak filmin, gişe kaygısı gütmeden 18+ olarak vizyona gireceğinin kesinleşmesi ise sevinçten havalara uçmamıza neden oluyor.

Hangover serisinden tanıdığımız Todd Phillips‘in yönetmen koltuğuna oturduğu Joker filmi, Deadpool ve Logan’ın açtığı yoldan ilerleyerek 18+ olarak vizyondaki yerini alacak. Deadpool ve Logan filmlerinin başarısı, süper kahraman filmlerine farklı bir yaklaşım getirirken; bir evrene bağlı olmadan çekilen bu filmler, süper kahramanın motivasyonunu iyi bir şekilde anlatan yapımlar olarak karşımıza çıktı. Joker’in de bu yaklaşımla çekilmiş olması, bugüne kadarki en başarılı DC uyarlamalarından birini izleyeceğimizin sinyallerini veriyor.