Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law kırmızı halıda! Tarzıyla dikkat çekti

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law da anne ve babası gibi gösteri dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

Iris Law, Fashion Awards 2021 için kırmızı halıda boy gösterdi.

21 yaşındaki Law'a gecede abisi eşlik etti. İkili tören için kıyafetlerini gururla sergiledikleri için kalabalığın arasından sıyrılacaklarından emindiler.

Iris Law geceye bir savaşçıdan ilham alan tarzıyla katıldı.

REKLAM KAMPANYALARIYLA SEKTÖRE ADIM ATTI

Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, 2015'te modellik kariyerine adım attı. Bir markanın tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçen Iris Law, reklam kampanyalarında da görev aldı.



