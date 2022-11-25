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Julia Fox canlı yayında Kanye West'in penis boyunu açıkladı

25.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve model Julia Fox, katıldığı canlı yayında bu yılın başında kısa süre birlikte olduğu ünlü rapçi Kanye West'in penis boyu hakkında konuştu.

Julia Fox canlı yayında Kanye West'in penis boyunu açıkladı

32 yaşındaki Fox, geçtiğimiz günlerde ABD'nin televizyon kanallarından Showtime'da yayımlanan ve Ziwe Fumudoh'nun sunduğu talk show'a konuk oldu.

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Sunucu, omuz genişliğinde açtığı ellerini birbirine yavaş yavaş yaklaştırdı ve Fox'a West'in penis boyuna geldiğinde "Dur" demesini söyledi.

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Fox, "Daha küçük, daha küçük" dedi ve sunucu Ziwe ellerini yaklaştırmaya devam etti.
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Ziwe, Fox'un kendisini durdurduğu büyüklük karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Aman tanrım!" dedi. Talk show sunucusu, West'in son dönemde itibarını yitirdiği Yahudi düşmanı ve ırkçı söylemlerine imada bulunarak "Nefretin her boyutu mevcutmuş" ifadesini kullandı ve Fox'a şunu söyledi:
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Bu soruya cevap vermeni beklemiyordum. Fox, geçen gün West'le neden birlikte olduğuna dair yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.


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Kanye West

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