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Jurassic World filmi nerede ve ne zaman çekildi? Jurassic World filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

21.07.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 Yapımı Jurassic World filmi bugün televizyonda ekranlara gelecek. Filmi izleyecek olan sinemaseverler film hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki Jurassic World filmi nerede ve ne zaman çekildi? Jurassic World filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

Jurassic World filmi nerede ve ne zaman çekildi? Jurassic World filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan Jurassic World filminin başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard gibi başarılı oyuncuların yer alıyor. Vizyonda büyük ses getiren Jurassic World hala izlenmeye devam ediyor. Peki Jurassic World filmi nerede ve ne zaman çekildi? Jurassic World filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

JURASSİC WORLD NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Jurassic World filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 20:00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

JURASSİC WORLD NEREDE ÇEKİLDİ

Los Angeles'ta çekilmeyen ilk Jurassic Park filmi. Universal Stüdyoları'nda çekilen ilk üç filmin aksine çekimler Louisiana'da gerçekleştirildi.

JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI

Bryce Dallas Howard
Chris Pratt
Jake Johnson
Nick Robinson
Ty Simpkins
Judy Greer
Vincent D'Onofrio
Lauren Lapkus
Katie McGrath
B.D. Wong
Omar Sy
Brian Tee
Irfan Khan
Eddie J. Fernandez
Andy Buckley
Kelly Washington
Fileena Bahris
Matthew Cardarople
Jennifer Rikert Wolski
Christopher Heskey
Justin Lebrun
Wendy Clarice Jordan
Eric Edelstein
Erika Erica
Rob Fuller
Madison Probus
Kevin Foster
Timothy Eulich

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jurassic world
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