Jurassic Park serisinin dördüncü filmi olan Jurassic World filminin başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard gibi başarılı oyuncuların yer alıyor. Vizyonda büyük ses getiren Jurassic World hala izlenmeye devam ediyor. Peki Jurassic World filmi nerede ve ne zaman çekildi? Jurassic World filmi konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

JURASSİC WORLD NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Jurassic World filmi 21 Temmuz Perşembe bugün saat 20:00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

JURASSİC WORLD NEREDE ÇEKİLDİ

Los Angeles'ta çekilmeyen ilk Jurassic Park filmi. Universal Stüdyoları'nda çekilen ilk üç filmin aksine çekimler Louisiana'da gerçekleştirildi.

JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI

Bryce Dallas Howard

Chris Pratt

Jake Johnson

Nick Robinson

Ty Simpkins

Judy Greer

Vincent D'Onofrio

Lauren Lapkus

Katie McGrath

B.D. Wong

Omar Sy

Brian Tee

Irfan Khan

Eddie J. Fernandez

Andy Buckley

Kelly Washington

Fileena Bahris

Matthew Cardarople

Jennifer Rikert Wolski

Christopher Heskey

Justin Lebrun

Wendy Clarice Jordan

Eric Edelstein

Erika Erica

Rob Fuller

Madison Probus

Kevin Foster

Timothy Eulich



