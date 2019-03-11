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Justin Bieber’dan depresyon itirafı: Benim için dua edin

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Bir ay kadar önce depresyon tedavisine başladığı öğrenilen Justin Bieber, sosyal medya paylaşımıyla depresyonda olduğunu doğruladı.

Justin Bieber’dan depresyon itirafı: Benim için dua edin

Justin Bieber, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımla, ruhsal bir mücadele içinde olduğunu belirterek hayranlarından kendisi için dua etmelerini istedi.

25 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, paylaşımında, “Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum” dedi.

Bir süredir depresyon tedavisi gördüğü öğrenilen Bieber, Instagram’da şu sözlere yer verdi:

“Her zaman iyileşiyorum, bu yüzden endişeli değilim. Sadece size elimi uzatmak ve sizden benim için dua etmenizi istiyorum.”

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Geçen yıl model Hailey Baldwin’le evlenen Bieber’ın geçen ay depresyon tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

Vogue dergisine röportaj veren ünlü şarkıcı, depresyonla geçmişteki mücadelerinden söz ederek, “2017 turnesindeyken depresyondaydım. Bunun hakkında hiç konuşmadım. Çok yalnızdım. Biraz zamana ihtiyacım vardı” demişti.

Ailesinde de depresyonla mücadele edenlerin olduğunu belirten Bieber, “Annem hayatımın pek çok döneminde depresyona girdi ve babamın öfke sorunu vardı” ifadesini kullanmıştı.

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