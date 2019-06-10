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Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Amerikalı oyuncu Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifinde bulundu.

Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi

25 yaşındaki Bieber, 56 yaşındaki Cruise'a "Tom, bu maça çıkmazsan korkağın tekisin ve bu utançtan asla kurtulamazsın" dedi.

Bieber bu çağrısını Twitter hesabından yaptı.

Twitter'da 106 milyon takipçisi olan Bieber'in teklifi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil oldu ve şirketi aracılığıyla böyle bir karşılaşmaya ev sahipliği yapabileceğini duyurdu. (BBC)

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