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Justin Bieber: Evet Hailey Baldwin ile evlendik

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Uzun süredir birlikte olan pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'i evlendikleri iddiaları doğru çıktı. Bieber birlikte kahvaltıya gittikleri yerde hayranlarının ısrarlı soruları üzerine evlendiklerini itiraf etti.

Justin Bieber: Evet Hailey Baldwin ile evlendik

ABD'nin Los Angeles kentinde Joan's on Third Restoran'da kahvaltıya giden Justin Bieber ve Hailey Baldwin hayranının ısrarlı evlilik sorularıyla karşılaştı.

Daha önce iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan çiftten Justin Bieber, resmi olarak evlenip evlenmedikleri yönündeki ısrarlı sorulara dayanamayarak 'Evet' yanıtı verdi.

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Hayranlarıyla sohbet eden Bieber her çift gibi iniş - çıkışlar yaşadıklarını söyledi.

Kanadalı şarkıcı ayrıca, Hailey Baldwin'in her zaman kendisine destek olan bir melek olduğunu da vurguladı.

İddiaya göre 21 yaşındaki model, bu konuşmalar sırasında sohbete hiç bir şekilde dahil olmadı.

Bu ayın başlarında, ünlü magazin sitesi TMZ, ikilinin, 13 Eylül günü evlendiğini öne sürmüştü. Site, New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahın vaiz Jeffrey Quinn tarafından kıyıldığını, şahitlerden birisinin de Justin Bieber'in yakın arkadaşı Josh Mehl olduğunu savunmuştu.

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