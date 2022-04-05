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Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin hamile mi? "Beni rahat bırakın"

05.04.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin, Grammy Ödülleri'nde tamamen beyaz bir elbise tercih etti. Ünlü modelin elbisesiyle verdiği pozları görenler "Hamile mi?" yorumları yapınca jet açıklama geldi.

Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin hamile mi? "Beni rahat bırakın"

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın, model eşi Hailey Baldwin Grammy Ödülleri'nde boy gösterdi. Bieber ve Baldwin tarzlarıyla ve pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyazlar içindeki modelin hamile olduğu da bu elbisesinden kaynaklı ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince hastaneye kaldırılan ünlü model hamilelik haberlerine sitem etti.

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Sık sık hamile olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Hailey Baldwin "Hamile değilim beni yalnız bırakın" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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