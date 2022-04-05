Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin hamile mi? "Beni rahat bırakın"

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın, model eşi Hailey Baldwin Grammy Ödülleri'nde boy gösterdi. Bieber ve Baldwin tarzlarıyla ve pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyazlar içindeki modelin hamile olduğu da bu elbisesinden kaynaklı ortaya atıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince hastaneye kaldırılan ünlü model hamilelik haberlerine sitem etti.

Sık sık hamile olduğuna dair iddialarla gündeme gelen Hailey Baldwin "Hamile değilim beni yalnız bırakın" diyerek isyan etti.

