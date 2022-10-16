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  4. Justin Bieber’in eşi Hailey Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez'in sarmaş dolaş pozları sosyal medyada gündem oldu!

Justin Bieber’in eşi Hailey Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez'in sarmaş dolaş pozları sosyal medyada gündem oldu!

16.10.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber’in eski sevgilisi şarkıcı Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber’in sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Uzun yıllardır aralarında sorun olduğu gündeme gelen Selena Gomez ile eşi Hailey Bieber'in bir davette çekilen samimi fotoğrafları ünlü isimlerin hayranlarını şaşırttı.

Justin Bieber’in eşi Hailey Bieber ile eski sevgilisi Selena Gomez'in sarmaş dolaş pozları sosyal medyada gündem oldu!

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile kendisi gibi şarkıcı olan Selena Gomez, uzun yıllar aşk yaşamıştı. Ancak ilişkileriyle dünya gündeminden düşmeyen ikili bir süre sonra ayrılmıştı. Justin Bieber, meslektaşından ayrıldıktan sonra, Amerikalı bir model ve oyuncu, Hailey Baldwin ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Biber ile Baldwin, ilişkilerini 2018'de evlilikle taçlandırmıştı.
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SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Hailey Bieber - Selena Gomez - Justin Bieber üçlüsü arasındaki dedikodular uzun zamandır magazini meşgul ediyordu. Aralarının kötü olduğu sanılan Hailey Bieber ve Selena Gomez'in samimi fotoğrafları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Bir davette kameralara poz veren Hailey Bieber ve Selena Gomez'in yanak yanağa durması ünlü isimlerin hayranlarını şaşırttı.

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Justin Bieber Selena Gomez hailey bieber sevgilisi
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