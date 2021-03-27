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Justin Bieber: Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?

27.03.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün yeni albümü için parti veren ünlü şarkıcı Justin Bieber, kutlama çıkışında eşi Hailey Baldwin Bieber'ın eteğinin altını çekmeye çalıştıklarını düşündüğü gazetecilere tepki gösterdi. Muhabirlerden, "Bunu neden yapalım? Herkes kenarlarda duruyordu" cevabını alan Bieber, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Justin Bieber: Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, yeni albümü 'Justice' için Batı Hollywood'daki bir mekanda parti verdi.

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Kutlamaya Hailey Baldwin Bieber ile birlikte özel bir araçla gelen Bieber, parti çıkışında eşinin eteğinin altını çekmeye çalıştıklarını düşündüğü gazetecilere tepki gösterdi.

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GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Araçtan inerek muhabirlerin yanına giden Justin Bieber, "Çocuklar siz onun eteğinin altından fotoğraf mı çekiyordunuz?" ifadelerini kullandı.

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Gazetecilerden, "Neden birisi onun eteğinin altından fotoğraflarını çeksin? Bunu neden yapalım? Herkes kenarlarda duruyordu" yanıtını alan şarkıcı, ardından otomobiline geri binerek, oradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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