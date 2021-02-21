Justin Bieber özel tasarım yeni otomobilini görünce ağladı

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz hafta Kaliforniya Santa Monica'da görüntülendi. Muhabirlerin adım adım takip ettiği ünlü çift kadar ikilinin servet değerindeki otomobili de dikkat çekmişti.

Çift yeni satın aldığı otomobilde elektrikli Rolls Royce'u tercih etmişti. Otomobilin fiyatının ise yaklaşık 75 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Justin Bieber'ın Rolls Royce ile ilk karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada yayınlandı.

Bieber, mat gri araç kendisine tanıtıldığında gözyaşlarına boğuldu. Justin Bieber araştırma yaptıktan sonra arabanın satın alınamayacağını ve bir prototip olduğunu fark etti. Ardından aracın prototipini tasarımcıya verdi. Tasarımcı "Her zaman var olmayan şeyleri yapma zarfını zorluyoruz" diye paylaştı.

Kişisel serveti yaklaşık 300 milyon dolar olan Bieber'ın lüks markalardan oluşan bir otomobil koleksiyonu bulunuyor.



