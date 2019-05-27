MAGAZİN

Justin Bieber ve Hailey Baldwin aşk pozuyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü iki isim; Justin Bieber ve Hailey Baldwin... Aniden evlenmeleriyle gündeme gelir gelmez boşanma iddialarıyla da gündemdeki yerlerini korudular. Ama iki ünlü isim bu iddialara hiç kulak asmıyor...

Justin Bieber ve Hailey Baldwin aşk pozuyla olay oldu

Aniden evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin hakkında "evlilikleri yolun sonuna geldi" iddiaları ortaya atılalı daha bir ay bile olmadı. Ancak çift durumun öyle olmadığını ispatlamak için ellerinden geleni yapıyor.

Bieber, ani bir kararla evlendiği Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı. Bieber'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

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Bieber, genç model Baldwin ile sürpriz bir şekilde evlendiği Baldwin'e duyduğu aşkı sık sık sosyal medya hesabından duyuruyor.

Geçtiğimiz günlerde de bazı magazin siteleri Hailey Baldwin'in hamile olduğunu iddia etmiş ama ikili bu iddialara bir yanıt vermemişti.

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