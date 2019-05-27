Justin Bieber ve Hailey Baldwin aşk pozuyla olay oldu

Aniden evlenen Justin Bieber ve Hailey Baldwin hakkında "evlilikleri yolun sonuna geldi" iddiaları ortaya atılalı daha bir ay bile olmadı. Ancak çift durumun öyle olmadığını ispatlamak için ellerinden geleni yapıyor.

Bieber, ani bir kararla evlendiği Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı. Bieber'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Bieber, genç model Baldwin ile sürpriz bir şekilde evlendiği Baldwin'e duyduğu aşkı sık sık sosyal medya hesabından duyuruyor.

Geçtiğimiz günlerde de bazı magazin siteleri Hailey Baldwin'in hamile olduğunu iddia etmiş ama ikili bu iddialara bir yanıt vermemişti.



