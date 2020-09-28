Justin Timberlake ve Jessica Biel’in ikinci çocuğu oldu

Ünlü çift Justin Timberlake ve Jessica Biel, ikinci çocuk sevinci yaşıyor. Şarkıcı Timberlake’in müzik grubu NSYNC üyelerinden Lance Bass, bebek haberini doğruladı. Hamileliğini saklı tutan Biel’in bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Ünlü çift, doğum haberini saklasa da Entertainment Tonight’a konuşan gitarist Lance Bass, bebek haberini doğrulayarak, “Bebek çok güzel; tabii ki Justin ve Jessica’nın bebeği ne de olsa” yorumunu yaptı. Bass, kendisine bebeğin adı sorulsa da yanıt vermedi ve “Justin beni öldürür” dedi.

Timberlake ve Biel çiftinin beş yaşında Silas adında bir oğlu daha bulunuyor. Çift, en son mart ayında birlike görüntülenmişti.

Çiftin saklı tuttuğu bebek haberi, Justin Timberlake'in New Orleans'ta rol arkadaşı Alisha Wainwright ile yakınlık kurduğu fotoğrafların ortaya çıkması ve sonrasında eşinden ve hayranlarından özür dilemesinden sadece sekiz ay sonra geldi.

ÖZÜR DİLEDİ

Timberlake, Alisha Wainwright ile el ele çekilen görüntüleri sonrası aldatma iddialarıyla ilgili kamuya açık olarak yayınladığı mektupla özür dilemiş, şu ifadeleri kullanmıştı: