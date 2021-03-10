Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'dan istifa yanıtı

İtalyan Ligi ekiplerinden Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, Porto maçında bir penaltı yaptıran milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

MERİH DEMİRAL VE RONALDO'YA ELEŞTİRİ

Tuttosport'a konuşan Capello, "Demiral penaltı pozisyonunda ağır kaldı ve ciddi bir hata yaptı. Ronaldo'nun ise hiçbir mazereti olamaz" dedi.

"ÇOK KÜFREDİLEN ALLEGRİ İKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YAPTI"

Juventus eski teknik direktörü Allegri hakkında da konuşan Capello, "Çok küfredilen Allegri iki Şampiyonlar Ligi finali yaptı, şampiyonluklar kazandı. Yaptıkları hiçbir zaman dile getirilmedi. Sürekli farklı bir futbol oynanması gerektiği söylendi" şeklinde konuştu.

"4 HATA YAPTIK"

Juventus teknik direktörü Andee Pirlo da iki maçta 4 hata yaptıklarını söyledi. Pirlo, "İki maçta 4 hata yaptık ve bu çok fazla. Sayısal üstünlüğümüz vardı ve yapmamız gereken topu dolaştırmak ve boş alanları doldurmaktı. Hala mart ayındayız ve yapacağımız çok şey var. Maça da iyi başlamıştık. Morata da iyi başladı ama yaptığımız bir hata sonucu golü yedik. İkinci yarı sayısal olarak üstündük. İyi de oynadık ama olmadı" dedi.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Pirlo istifa edip etmeyeceği ile ilgili soruya ise, "Şu anda Juventus'un teknik direktörüyüm ve birkaç yıl daha bu proje üzerinde çalışacağım. Haftalar süren çalışmaların ardından bu skor için mutlu değilim tabii ki" diyerek sözlerini tamamladı.

(AJANSSPOR)