Juventus'un resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini duyurdular! ''Hoş geldin futbolun yükselen yıldızı...''

İtalyan futbolunun önde gelen takımlarından Juventus’un X sosyal medya hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Çalınan bu hesap üzerinden, Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler’in kulübe transferi duyuruldu. Söz konusu bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Juventus, hesabının ele geçirilmesinden sonra yapılan Arda Güler paylaşımı kısa sürede futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Juventus'un paylaşımında, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.



Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…