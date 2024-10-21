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Juventus'un resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini duyurdular! ''Hoş geldin futbolun yükselen yıldızı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 16:19
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İtalyan futbol devi Juventus’un X sosyal medya hesabı, bir siber saldırı sonucu çalındı. Çalınan hesap üzerinden yapılan paylaşımda, Milli yıldız futbolcu Arda Güler’in kulübe transfer edildiği paylaşımı viral oldu.

Juventus'un resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini duyurdular! ''Hoş geldin futbolun yükselen yıldızı...''

İtalyan futbolunun önde gelen takımlarından Juventus’un X sosyal medya hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Çalınan bu hesap üzerinden, Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler’in kulübe transferi duyuruldu. Söz konusu bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

''HOŞ GELDİN ARDA GÜLER''

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Juventus, hesabının ele geçirilmesinden sonra yapılan Arda Güler paylaşımı kısa sürede futbol dünyasında geniş yankı buldu.

Juventus'un paylaşımında, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

Gelen paylaşımın ardından Juventus, İngilizce hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen adresinde yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Arda Güler
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