Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Bu skorla siyah-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Maçın ardından konuşan Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"SADECE BEŞİKTAŞ TARAFTARININ DESTEKLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM!"

Kaan Ayhan, "Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.'' dedi.

"BİR İKİ ARKADAŞ DA YORGUN ŞEKİLDE OYNADI"

Kaan Ayhan, ''Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımız yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.'' ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA FENERBAHÇE'YE YÜKLENDİ

Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bazı şeyler çok kesinleşti. Sahada bazı üstünlüklerin bizde olduğunu gösterdik. Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz, herkes bize karşı birlik oluyor. Bugün de o birlikteliği biraz da olsa bozduk." açıklamasını yaptı.





