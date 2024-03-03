SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 22:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 6 müsabakada rakiplerine kaybetmeyen Beşiktaş’ın bu serisine Galatasaray son verdi. Mücadelenin ardından konuşan Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçeli taraftarlara gönderme yaptı.

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 kaybetti. Bu skorla siyah-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Maçın ardından konuşan Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"SADECE BEŞİKTAŞ TARAFTARININ DESTEKLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM!"

GHxC1dkXcAExeeB

Kaan Ayhan, "Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.'' dedi.

"BİR İKİ ARKADAŞ DA YORGUN ŞEKİLDE OYNADI"

GHxGl5tXcAABN9n

Kaan Ayhan, ''Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımız yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.'' ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU DA FENERBAHÇE'YE YÜKLENDİ

GHxHJ0PW4AA3Xj3

Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bazı şeyler çok kesinleşti. Sahada bazı üstünlüklerin bizde olduğunu gösterdik. Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz, herkes bize karşı birlik oluyor. Bugün de o birlikteliği biraz da olsa bozduk." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Galatasaray'dan daha iyi oynadık''''Galatasaray'dan daha iyi oynadık''
Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!
Beşiktaş'ta Fernando Santos penaltı pozisyonuna isyan etti!Beşiktaş'ta Fernando Santos penaltı pozisyonuna isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu beşiktaş galatasaray Süper Lig beşiktaş, biler süper li maçın kaan ay
En Çok Okunan Haberler
Enkazdan kurtarıldı, 1 yıl sonra dünya evine girdi!

Enkazdan kurtarıldı, 1 yıl sonra dünya evine girdi!

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Galatasaray'ın paylaşımı protokol tribünün karıştırdı!

Gözler kabine toplantısında olacak! Çarpıcı iddia: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Gözler kabine toplantısında olacak! Çarpıcı iddia: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası peş peşe paylaşımlar!

Galatasaray'dan Beşiktaş galibiyeti sonrası peş peşe paylaşımlar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.