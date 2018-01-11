Kaan Tangöze onun yanına geri taşındı
Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.
Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’in oğullarını evden attığı iddiasını gündeme getirdiği için arasının açıldığı sevgilisi Kıvılcım Ural’la barıştı.
Kaan Tangöze eve döndü
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http://www.hurriyet.com.tr/afis-krizi-40706261
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Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.
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Hakan annesinin yanına, Kaan Tangöze de uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a döndü.
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Sevgililer önceki akşam Ortaköy’deydi.
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Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e attığı hakaret dolu mesajlar hatırlatılınca güldü.
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Ama sorulara yanıt vermedi.
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Kıvılcım Ural’ın Seçkin Piriler’e, “Bana bak eski kaşar. Doğurmakla ana olunmaz. Kendine gel” diye hakaret dolu mesajlar attığı söylenmişti.
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Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ı mahkemeye vermiş, Kaan Tangöze’yi de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.
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Kıvılcım Ural, POSTA'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
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Bu adam çocukları için bu kadar fedakarlık yaparken, ben bunca zamandır susarken, evden çocuğunu kovuyor olmasına katlanamadım. Çok çok kızgındım. Aklım başımda olsa elbette öyle mesajlar atmazdım. Onun da bana eskiden attığı “Hayatın boyunca metres
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