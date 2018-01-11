MAGAZİN

Kaan Tangöze onun yanına geri taşındı

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’in oğullarını evden attığı iddiasını gündeme getirdiği için arasının açıldığı sevgilisi Kıvılcım Ural’la barıştı.

Kaan Tangöze eve döndü

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http://www.hurriyet.com.tr/afis-krizi-40706261

http://www.hurriyet.com.tr/afis-krizi-40706261
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Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.
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Hakan annesinin yanına, Kaan Tangöze de uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a döndü.

Hakan annesinin yanına, Kaan Tangöze de uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a döndü.
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Sevgililer önceki akşam Ortaköy’deydi.

Sevgililer önceki akşam Ortaköy’deydi.
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Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e attığı hakaret dolu mesajlar hatırlatılınca güldü.

Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e attığı hakaret dolu mesajlar hatırlatılınca güldü.
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Ama sorulara yanıt vermedi.

Ama sorulara yanıt vermedi.
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Kıvılcım Ural’ın Seçkin Piriler’e, “Bana bak eski kaşar. Doğurmakla ana olunmaz. Kendine gel” diye hakaret dolu mesajlar attığı söylenmişti.

Kıvılcım Ural’ın Seçkin Piriler’e, “Bana bak eski kaşar. Doğurmakla ana olunmaz. Kendine gel” diye hakaret dolu mesajlar attığı söylenmişti.
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Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ı mahkemeye vermiş, Kaan Tangöze’yi de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ı mahkemeye vermiş, Kaan Tangöze’yi de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.
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Kıvılcım Ural, POSTA'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Kıvılcım Ural, POSTA'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:
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Bu adam çocukları için bu kadar fedakarlık yaparken, ben bunca zamandır susarken, evden çocuğunu kovuyor olmasına katlanamadım. Çok çok kızgındım. Aklım başımda olsa elbette öyle mesajlar atmazdım. Onun da bana eskiden attığı “Hayatın boyunca metres

Bu adam çocukları için bu kadar fedakarlık yaparken, ben bunca zamandır susarken, evden çocuğunu kovuyor olmasına katlanamadım. Çok çok kızgındım. Aklım başımda olsa elbette öyle mesajlar atmazdım. Onun da bana eskiden attığı “Hayatın boyunca metres
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Anahtar Kelimeler:
kaan tangöze seçkin piriler

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