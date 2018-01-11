Kaan Tangöze onun yanına geri taşındı

10 / 10 Bu adam çocukları için bu kadar fedakarlık yaparken, ben bunca zamandır susarken, evden çocuğunu kovuyor olmasına katlanamadım. Çok çok kızgındım. Aklım başımda olsa elbette öyle mesajlar atmazdım. Onun da bana eskiden attığı “Hayatın boyunca metres