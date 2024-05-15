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  4. Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak! "Zamanını söyle, orada olacağım"

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak! "Zamanını söyle, orada olacağım"

15.05.2024 19:57
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ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak. Trump ve Biden arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da, ikincisi ise 10 Eylül'de yapılacak. Tartışmayla ilgili yaptığı açıklamada Biden'a seslenen Trump "Geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" dedi.

Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak! "Zamanını söyle, orada olacağım"

Ülkedeki 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.

Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.

İKİ CANLI YAYIN TARTIŞMASINI KENDİSİNİN KAZANDIĞI SÖYLEMİŞTİ

Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.

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Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.

"GÜRÜLTÜ ÇIKARMAYA HAZIR OLALIM"

Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım." ifadelerini kullandı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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