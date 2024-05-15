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  4. Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu! Turistin ölüm nedeni belli oldu

Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu! Turistin ölüm nedeni belli oldu

15.05.2024 19:34
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Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan 73 yaşındaki Maria Jolanta Latacz'ın cansız bedeni 24 saat sonra uçurumda bulunmuştu. Polonyalı kadının ölüm nedeni belli oldu.

Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu! Turistin ölüm nedeni belli oldu

Antalya’da konakladığı otelden, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde kaybolmuştu.

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Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzen ve en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turist, ertesi gün Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

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Cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi. Konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, Antalya üzerinden Polonya'ya götürüleceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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