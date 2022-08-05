Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın gergin anları! Önce kızdı sonra öptü

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın birlikteliğine adeta nazar değdi. Çift, geçtiğimiz gün Baltalimanı sokaklarında gergin anlar yaşadı.

YOL KENARINDA TARTIŞTILAR

Taşaner, sevgilisiyle sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında tartışırken objektiflere yansıdı. 43 yaşındaki oyuncu, ilk önce kızdığı sevgilisini daha sonra sarılıp öperek ikna etmeye çalıştı.

Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Seray Dura'nın mutsuzlığu yüzüne yansıdı. Kısa bir yürüyüşün ardından Boğaz manzaralı bir banka oturan çift, yaşadıkları tartışmanın değerlendirmesini yaptı.





